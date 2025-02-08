Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов СВО

Президент Владимир Путин распорядился рассмотреть введение обязательной геномной регистрации участников военной операции и военнослужащих, отправляемых в район проведения контртеррористической операции. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ответственными за исполнение поручений назначены глава Минобороны Андрей Белоусов, его статс-секретарь—замминистра обороны Анна Цивилева, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Комитета семей воинов Отечества и член СПЧ Юлия Белехова, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. Срок исполнения поручения — до 1 июля.

Заседание СПЧ прошло 10 декабря 2024 года. Во время него госпожа Белехова предложила, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы. По ее словам, в случае получения военным статуса «пропавший без вести» его семья обязана сдать ДНК, но не у каждого военнослужащего есть родственники. К тому же анализ ДНК может помочь в установлении отцовства детей, добавила она. Господин Путин в ответ сказал, что это «хорошее предложение», которое поможет в том числе при решении материальных и жилищных вопросов.