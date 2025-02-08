В Березниках стоимость похорон подорожала на 9,5%

В администрации Березников утвердили стоимость услуг погребения, которые предоставляются по гарантированному перечню. Первым заметило соответствующее постановление от 31 января на сайте администрации Березников издание Ura.ru. Согласно ему, общая стоимость услуг погребения составляет 10 540,18 руб. – это на 9,5% или 914 руб. больше, чем в 2024 году. В прошлом году в Березниках общая стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг на погребение, составляла 9 625,73 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В указанную услугу входят оформление необходимых документов, предоставление и доставка гроба и иных принадлежностей, перевозка умершего на кладбище, погребение, в том числе копка могилы.