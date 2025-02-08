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Ростовчане возмутились отсутствием сирен во время атаки БПЛА

Жители Ростова стали массово оставлять комментарии о не работающих сиренах во время ночной атаки БПЛА под постом врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Почему не было оповещения по СМС от МЧС и почему не звучала воздушная сирена вообще?», «Почему нет систем оповещения?»,— пишут жители города.

Сегодня ночью после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников.

Ева Китаева

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