Ростовчане возмутились отсутствием сирен во время атаки БПЛА

Жители Ростова стали массово оставлять комментарии о не работающих сиренах во время ночной атаки БПЛА под постом врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Почему не было оповещения по СМС от МЧС и почему не звучала воздушная сирена вообще?», «Почему нет систем оповещения?»,— пишут жители города.

Сегодня ночью после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников.

Ева Китаева