ФК «Сочи» обыграл «Нефтехимик»

Футбольный клуб «Сочи» в товарищеском матче взял верх над «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

На 18-й минуте сочинские футболисты забили первый гол в ворота нижнекамского клуба. Отличился Руслан Магаль. На 34-й минуте сочинцы поставили точку в матче, когда забил словенский полузащитник Мартин Крамарич. В итоге победа «Сочи» со счетом 2:0.

После 21 тура в ФНЛ «Сочи» имеет в активе 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Первый матч после зимней паузы сочинские футболисты сыграют на стадионе «Фишт» 3 марта против «Сокола» из Саратова.

Евгений Леонтьев