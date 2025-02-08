Сириус объявил конкурс на разработку мастер-плана двух районов площадью 43 га

Разработкой мастер-планов для двух инновационных районов федеральной территории Сириус займутся российские и международные архитектурные бюро. Конкурс на подготовку стратегического документа объявила председатель Совета Сириуса Елена Шмелева на форуме «Казаныш» в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

«Вместе с партнерами Сириус создает на федеральной территории инновационную инфраструктуру опережающего развития в сферах образования, культуры, спорта, науки и отечественных технологий. Федеральная территория Сириус занимает всего 1400 гектаров, значительная часть которых уже застроена. Ограниченность пространства представляет собой вызов для дальнейшего развития, требующий продуманного и эффективного использования земельных ресурсов», – сказала госпожа Шмелева.

На проектируемом пространстве появятся опытные производства, инжиниринговые центры, центры обработки данных для развития ресурсосберегающей энергетики, интеллектуальные транспортные системы. Первый район – это вторая очередь научно-технологического кампуса Университета «Сириус». В рамках первой создается жилой квартал для студентов, рассчитанный на 8 тыс. человек. Второй – это современный ИТ-кластер. Как пояснили «Ъ-Сочи» в пресс-службе Сириуса, на федеральной территории также появится университетский медицинский кластер для развития высокотехнологичной, в том числе персонализированной медицины. Кроме того, запланировано создание первого в России водно-климатического национального парка.

Одно из главных требований к проектам, подчеркнула госпожа Шмелева, это применение стандартов углеродной нейтральности. От конкурсантов требуется создать принципиально новую ландшафтно-парковую среду, которая продолжит развивать в Сириусе концепцию университетского города.

Как сообщается на сайте конкурса, общий призовой фонд составляет 22 млн руб. Автор лучшего архитектурного предложения получит 5 млн руб., призеры получат 3 млн и 2 млн руб., соответственно. Кроме того, всем финалистам выплатят фиксированную награду в размере 4 млн руб. Определять победителя будут жюри, в состав которого вошли ведущие профессионалы отрасли, в том числе из-за рубежа.

Александра Каверина