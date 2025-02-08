Ученые впервые обнаружили микропластик в отдаленных районах Антарктиды

Ученые Британской антарктической службы (BAS) обнаружили микропластик в снегу вблизи некоторых полевых лагерей в Антарктиде. Это первый случай, когда крошечные кусочки пластика нашли в столь отдаленных местах, сообщает Daily Mail.

Эксперты проанализировали образцы, собранные в трех лагерях у ледников Union и Schanz — двух отдаленных районах на Южном полюсе. Анализ выявил наличие микропластика в концентрации от 73 до 3099 частиц на литр снега. Большинство (95%) частиц были менее 50 микрометров (размер большинства человеческих клеток).

Соавтор исследования Эмили Роулендс заявила, что содержание микропластика в этих образцах в 100 раз выше, чем в предыдущих исследованиях образцов антарктического снега. «Причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него»,— объяснила эколог из BAS Клара Манно.

На всех трех объектах выявили несколько распространенных типов пластика, включая полиамид (используется в текстильной промышленности), полиэтилентерефиталат (встречается в бутылках и упаковке), полиэтилен и синтетический каучук. Некоторые предыдущие исследования предполагали, что микропластик может привести к более быстрому таянию снега. В организме многих животных в Антарктиде, включая пингвинов, тюленей и рыб, также был обнаружен микропластик.

В росте концентрации микропластика в северных льдах — в материале «Ъ» «Пластмассовый дрейф в Арктику».