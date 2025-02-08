Возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудников СТО в Тольятти

В Тольятти по результатам проверки опубликованных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Речь идет об инциденте, произошедшем в декабре 2024 года на станции технического обслуживания автомобилей «АвтоГОСТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщалось в социальных сетях, на СТО проводилась стандартная процедура передачи автомобиля «Лада Калина» после ремонта по направлению из страховой компании. Владельцев машины якобы не устраивало то, что соблюдалась законная процедура ремонта авто, так как ранее они пытались взыскать со страховой компании денежную компенсацию. В какой-то момент муж собственницы машины привел с собой якобы двух уроженцев южных регионов, которые избили директора СТО и еще одного сотрудника.

В официальном сообщении СУ СК РФ по Самарской области национальность нападавших не указывается.

«По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)»,— заявили в региональном СУ СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Алексей Алексеев