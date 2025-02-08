Студент в Удмуртии получил 20 долларов за рассылку писем о ложном минировании

Завершено расследование уголовного дела 17-летнего студента техникума в Удмуртии, обвиняемого в сообщениях о ложном минировании учебных заведений и торговых центров в Ижевске. Об этом пишет «МВД Медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе расследования установлено, что в 2024 году обвиняемый — уроженец Шарканского района — получил в одном из мессенджеров от неизвестного пользователя предложение направить письма с угрозами за деньги в адрес административных зданий.

Фигурант согласился и со своего мобильного отправил четыре сообщения на электронные почты органов местного самоуправления и единой диспетчерской службы о якобы заложенных взрывных устройствах. На места выехали экстренные службы, взрывчатки не обнаружили.

За каждое сообщение о ложном минировании обвиняемый получил от нанимателя по 5 долл. США. на криптовалютный кошелек.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.