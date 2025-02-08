В Удмуртии задержали замглавы Минздрава по делу о крупной взятке

Заместитель главы минздрава Удмуртии задержана по делу о взятке в особо крупном размере, сообщило региональное следственное управление СКР. Также задержана 59-летняя посредница во взяточничестве.

Имена фигурантов не приводятся. Замминистра в 2021–2024 годах занимала пост главврача городской клинической больницы №2. В этой должности она, по версии следствия, через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку 1,3 млн руб. Утверждается, что деньги ей дали за содействие заключению договора на транспортировку тел умерших для последующего заключения с их родственниками договора по организации похорон.

Предполагаемая посредница во взяточничестве — знакомая замминистра, уточняет СКР. В рамках расследования дела прошли обыски по месту жительства и работы обвиняемых. Были изъяты электронные носители информации и мобильные устройства, также допрашиваются свидетели.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Следствие ходатайствует перед судом о заключении их под стражу.

Минздрав Удмуртии возглавляет Сергей Багин. Согласно информации на сайте ведомства, у министра три заместителя: Алсу Ишниязова, Наталья Соколова и Наталья Кропочева.