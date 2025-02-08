В Магнитогорске задержан подросток по подозрению в ложном минировании банка

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области установили 15-летнего жителя Магнитогорска, который несколько дней сообщал об угрозе теракта в одном из кредитно-финансовых организаций. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что девятиклассник ранее на учете в органах внутренних дел не состоял, он, и его семья в поле зрения правоохранительных структур не попадали. Сейчас с подростком работают оперативники и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции отмечают, что реагировали на каждое сообщение школьника о минировании, при обследовании помещений каких-либо предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было. «В результате подобных противоправных действий причиняется материальный ущерб и гражданам, и государству, так как на место происшествия незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи. В учреждениях и на предприятиях приостанавливается рабочий процесс, срываются графики выполнения заданий, работники вынуждены отвлечься от выполнения своих ежедневных обязанностей», — говорится в сообщении.

Также в МВД напоминают, что возраст уголовного преследования по ст. 207 УК РФ начинается с 14 лет.