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Под Саратовом проводится проверка после гибели водителя внедорожника

В Петровском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель внедорожника. Полиция начала проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла накануне, в пятницу, в 22:40 близ Петровска. Там автомобиль «ТАНК 500», за рулем которого находился мужчина 1962 года рождения, в пути следования съехал с дороги.

В результате аварии водитель указанной машины погиб. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов

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