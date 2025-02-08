Сегодня в Татарстане ожидается до -21 градуса

Утром 8 февраля в Татарстане температура воздуха составит от 13 до 18 градусов ниже нуля. При прояснениях ожидается до -21 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Осадков не ожидается. Местами возможен туман. Ветер северный, северо-восточный 2–7 м/с. На дорогах гололедица.

Температура воздуха днем в республике составит от 5 до 10 градусов ниже нуля.

В Казани днем от 5 до 7 градусов ниже нуля. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 2–7 м/с. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.

Артём Дергунов