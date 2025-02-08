Новый президент ФК «Амкар» получил широкие полномочия в клубе

Президент АНО «Футбольный клуб «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов получил всю полноту исполнительной власти в некоммерческой организации. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, он с 7 февраля он внесен в ЕГРЮЛ, как единоличный исполнительный орган АНО, имеющий право финансовой подписи. Прежний президент АНО Валерий Чупраков, по данным ЕГРЮЛ, таких полномочий не имел – единоличным исполнительным органом общества был исполнительный директор Евгений Мелешин. Он сохраняет пост и руководящие полномочия по ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран президент Амкара Дмитрий Мартынов (слева)

президент Амкара Дмитрий Мартынов (слева)



Напомним, в январе 2025 года новым президентом клуба стал бывший замначальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов.

Дмитрий Мартынов родился 15 января 1975 года в Орле. Является воспитанником орловского футбола. Играл на профессиональном уровне за футбольный клуб «Орел» и костромской «Спартак». Более 15 лет проработал на руководящих должностях в органах государственной безопасности.

С момента воссоздания ФК «Амкар» в 2021 году должность президента клуба занимал Валерий Чупраков. 17 января состоялся его последний рабочий день на этом посту. Договор с ним расторгнут досрочно.