Экс-руководитель Соликамска возглавил пермский рынок

Бывший заместитель главы администрации Свердловского района города Перми Игорь Давлетшин возглавил ООО «Оптово-продовольственный рынок Прикамье». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 7 февраля, сообщает СПАРК-Интерфакс. Ранее директором рынка являлся Николай Мелюханов.

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Рынок «Прикамье» работает с 1999 года в Заостровке (Дзержинский район Перми). В число его совладельцев входят: Софья Плотникова, дочь депутата гордумы Владимира Плотникова (16, 6%), дядя депутата Александр Плотников (16,67% ). Еще по 16,66% владеют бизнесмены Олег Давлетшин и Эрик Зосимов. По 8,3% владеют депутат гордумы Алексей Оборин и бизнесмен Андрей Поляков. Доли по 5,56% имеют также вице-президент федерации самбо РФ Вячеслав Зубков, бизнесмен Евгений Сарксян и бывший акционер фабрики «Модена» Игорь Евдокимов. По итогам 2023 года выручка ООО «ОПР “Прикамье”» составила 47 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.

Игорь Давлетшин пришел в районную управу летом 2022 года, сменив на этом посту Василия Пастуха. Он считался членом команды главы района Александра Филиппова. Господин Филиппов покинул пост минувшим летом, по истечении срока контракта. 9 декабря 2024 года господин Давлетшин уволился из администрации.

В 2000-х годах Игорь Давлетшин участвовал в выборах в Пермскую думу при поддержке движения «Патриоты Прикамья» бизнесмена Владимира Плотникова. Затем работал заместителем главы Соликамска по вопросам ЖКХ. С конца сентября 2015 года по февраль 2016-го исполнял обязанности главы города после досрочного ухода с должности руководителя Соликамска Сергея Девяткова. Господин Давлетшин планировал участвовать в конкурсе по отбору главы Соликамска, однако его кандидатура была заблокирована администрацией губернатора Виктора Басаргина. После этого Игорь Давлетшин несколько лет жил в Амурской области. Работал в областном министерстве ЖКХ, затем руководил ГБУ «Дирекция развития коммунального комплекса». С начала 2022 года возглавлял один из комитетов администрации Свердловского района.