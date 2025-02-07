Лондон впервые возглавит заседание контактной группы по Украине

Минобороны США подтвердило, что Великобритания впервые возглавит заседание контактной группы по Украине (UDCG). Оно пройдет 12 февраля.

«На UDCG, первом совещании под председательством Великобритании, министр (Пит Хегсет,— "Ъ") подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны на Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности»,— говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Министр обороны США Пит Хегсет, как указано в сообщении, 10 февраля на неделю отправится в Европу. Там он посетит Германию, Бельгию и Польшу, где проведет встречи по вопросам «продвижения интересов национальной безопасности Америки».