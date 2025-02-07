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Мошенники начали звонить дончанам от имени главы минтранса региона

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова предупредила в своем Telegram-канале жителей региона о новом мошенническом способе. Аферисты начали звонить гражданам и предоставляться ее именем, чтобы обманом выманить у них деньги или узнать персональные данные.

Фото: Telegram-канал главы донского минтранса Алены Беликовой

Фото: Telegram-канал главы донского минтранса Алены Беликовой

По словам главы донского минтранса, звонки поступают как через мессенджеры, так и на личные номера. В контактах мошенники указывают «Алена Олеговна Беликова».

«Никаких звонков гражданам с личных телефонов сотрудники министерства транспорта не совершают», — подчеркнула Алена Беликова.

Кроме того, она призвала жителей региона быть бдительными, осторожными и доверять только проверенным официальным ресурсам.

Анастасия Казуков

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