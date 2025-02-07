Водитель сбила 12-летнего ребенка в Батайске

Сегодня, 7 февраля, в Батайске произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний житель города. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, несовершеннолетний перебегал проезжую часть дороги справа налево около дома № 272Ж по ул. Грузинская. Водитель LADA Granta допустила наезд на ребенка, не заметив его из-за припаркованной машины.

Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение. Степень их тяжести не уточняется в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова