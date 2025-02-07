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обновлено 22:48

Казачий ансамбль имени Анатолия Квасова получит президентский грант

Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова включен в число ведущих коллективов страны. Теперь он будет получать президентский грант. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, ансамблю предусмотрена ежегодная поддержка Фонда президентских грантов на сумму 43 млн руб.

«Искренне горд за коллектив, который прославляет народное искусство родного донского края. Музыканты — многократные лауреаты и победители международных и всероссийских конкурсов», — подчеркнул господин Слюсарь.

Ансамбль Анатолия Квасова стал вторым в регионе коллективом-грантополучателем в области культуры и искусства. С 2012 года такая поддержка оказывается также Ростовскому государственному музыкальному театру.

Анастасия Казуков

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