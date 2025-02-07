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Жителя Кубани задержали по подозрению в убийстве матери 23 года назад

Следователи задержали жителя Краснодарского края, которого подозревают в убийстве матери в Оренбургской области в 2001 году. Его доставили в Новотроицк и предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений), сообщает пресс-служба СКР.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

По версии следствия, в конце сентября 2001 года, находясь в Новотроицке, мужчина поссорился с матерью. Для получения материальной выгоды он не менее двух раз ударил женщину молотком по голове и телу, из-за чего она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, сын завернул тело матери в одеяло и ночью вывез его на автомобиле за город. Там он привязал к телу груз и утопил его в озере у Новотроицкого психоневрологического диспансера.

Тело с признаками насильственной смерти нашли 8 июня 2002 года. Тогда следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступление на протяжении 23 лет оставалось не раскрытым, поскольку обвиняемый покинул территорию Оренбургской области.

Однако местные следователи нашли жителя Новотроицка, который рассказал, что в период исчезновения погибшей он давал пользоваться своим автомобилем ее сыну, который выезжал на нем за город. Свидетель также подтвердил, что трос, которым была связана потерпевшая, был в машине и пропал после описываемых событий.

С жителем Краснодарского края проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Татьяна Ручкина

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