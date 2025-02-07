Ценностное предложение от Олега Сиднина

В Краснодаре прошел тренинг-интенсив для предпринимателей

В Краснодаре прошел закрытый однодневный интенсив для предпринимателей «Создание ценностного предложения для покупателей». Автор тренинга экс-топ-менеджер компании «Магнит» Олег Сиднин рассказал, как создать мощный инструмент для усиления конкурентного преимущества, укрепления доверия клиентов и роста прибыли компании.

Олег Сиднин имеет 20-летний практический опыт в розничной торговле. За время работы управлял операционной деятельностью магазинов, логистикой, коммерцией, финансами и персоналом. Вместе с командой разработал несколько новых успешных форматов розничных магазинов с выручкой более 100 миллиардов руб.

«Основа доминирования в любой области деятельности — это наше сознание. Только развитие своего сознания, через опыт и обучение, позволяет нам шаг за шагом двигаться вперед»,— подчеркнул Олег Сиднин.

Тренер поделился уникальной методикой разработки «ценностного предложения», подробно описав каждый из этапов его формирования.

«Мне понравилось, что Олег как человек с многолетним стажем в области создания ценностных продуктов выстроил тренинг максимально приближенно к запросам слушателей. В результате встреча была полезна абсолютно для каждого, вне зависимости от сферы деятельности бизнеса. Большим плюсом было и то, что на практику пришлось где-то 70–75% от общей длительности интенсива. В итоге каждый участник смог структурировать свое ценностное предложение и более глубоко осмыслить то, что говорил Олег»,— рассказал Александр Полиди.

Участники встречи также отметили, что получили ответы на многие волнующие их вопросы. Например, что можно предложить клиенту, чтобы выделиться среди примерно равных конкурентов, как правильно анализировать конкурентные силы, как стать поставщиком крупной сети, как ценностное предложение влияет на конечную прибыль бизнеса и др.

ООО «ЮМБ»