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В субботу в Черноземье будет малооблачно, без осадков, от -11°С до -3°С

Во всех регионах Черноземья в субботу, 8 февраля, будет малооблачно, без осадков. Температура составит от -11°С до -3°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде и Орле в течение суток будет малооблачно, без осадков. Температура составит от -7°С до -3°С.

В Воронеже и Курске ближайшей ночью будет малооблачно при -8°С, без осадков. Днем — малооблачно при -3°С, без осадков.

В Липецке температура составит -9°С…-4°С. В течение суток будет малооблачно, без осадков.

В Тамбове ночью прогнозируются малооблачность при -11°С, без осадков. Днем — малооблачность при -5°С, без осадков.

Анастасия Колпачева

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