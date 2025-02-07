В Краснодаре 8 февраля прогремят выстрелы во время реконструкции боя

В Прикубанском округе Краснодара в сквере Льва Толстого на улице Славянская в честь Дня освобождения города покажут реконструкцию боя, во время которой произведут несколько выстрелов из охолощенного оружия. Как сообщает пресс-служба мэрии, театрализованная программа называется «Знамя Победы над городом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Участники представления воспроизведут один из боев в столице Кубани в начале февраля 1943 года. По сценарию советские бойцы будут штурмовать укрепленный немецкий пункт. Во время мероприятия зрителям расскажут о подвигах краснодарских партизан и о жизни города в период оккупации.

Гости смогут посетить выставку оружия времен Великой Отечественной войны и увидеть выступления творческих коллективов Центра культуры и досуга Прикубанского внутригородского округа.

Татьяна Ручкина