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На Дону в партии подсолнечника обнаружена амброзия

В Ростовской области в партии подсолнечника общие массой 1 т было выявлено заражение опасным карантинным объектом – амброзией полыннолистной. Она хранилась на складе Белокалитвинского района. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Подсолнечник отправлен предпринимателем на переработку с использованием технологий, которые уничтожают карантинные объекты.

Амброзия полыннолистная включена в список карантинных объектов Евразийского экономического союза и признана карантинным сорняком. Растение может распространяться с семенами культурных растений и снижать плодородность полей, огородов, садов, лугов и пастбищ. В особенности от сорняка страдают яровые хлеба и пропашные культуры. Растение устойчиво к скашиванию, затоплению и засухе, что позволяет семенам сохраняться в почве до 40 лет.

Снежана Стодольская

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