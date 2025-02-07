Арии из «Нотр-Дам-де-Пари», русские авангардисты и «турецкие страсти»

В субботу и воскресенье 8–9 февраля жители республики могут посетить театральные постановки «Свадьба Кречинского» (16+) и «Говорит Москва» (16+), музыкальное шоу с ариями из «Ромео и Джульетты» или выставку художников русского авангарда. Неожиданно разнообразен репертуар кинотеатров, где в этот уикенд представлены не только русские фильмы, но и рейтинговые премьеры из Испании и Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Свадьба Кречинского» (16+)

Фото: Русский драматический театр Удмуртии Мюзикл «Свадьба Кречинского» (16+)

Фото: Русский драматический театр Удмуртии

Большая сцена

Русский драмтеатр Удмуртии приглашает 8 февраля на мюзикл «Свадьба Кречинского» (16+) по оригинальной комедии в трех действиях 1854 года. По сюжету пьесы, игрок и повеса Михаил Кречинский пытается добиться расположения дочери помещика с богатым приданым и ее ближайшей родни для чего идет на разные уловки. В спектакле прозвучит музыка Александра Колкера и русских композиторов.

8 и 9 февраля в драмтеатре покажут моноспектакль Юлии Поспеловой «Говорит Москва» (16+). Спектакль был специально поставлен для советской и российской актрисы Натальи Теняковой, которая и исполняет главную роль.

В театре Оперы и балета 9 февраля пройдет рок-опера «Юнона и Авось» (16+). «В основе сюжета рок-оперы — реальные события начала XIX столетия, а ее название основано на именах парусников “Юнона” и “Авось”, на которых совершала плавание экспедиция дипломата и путешественника Николая Резанова»,— указано в афише мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальное шоу «Нотр-Дам-де-Пари и Ромео и Джульетта» (6+)

Фото: ДК «Аксион» Музыкальное шоу «Нотр-Дам-де-Пари и Ромео и Джульетта» (6+)

Фото: ДК «Аксион»

Где послушать музыку

ДК «Аксион» приглашает 8 февраля на музыкальное шоу «Нотр-Дам-де-Пари и Ромео и Джульетта» (6+) в «живом» исполнении звезд первого состава оригинальных мюзиклов. В рамках мюзикл-шоу будут представлены как арии, так и отрывки из популярных спектаклей.

Приезда крупных звезд российской эстрады в эти выходные не намечается.

Музыкальная рок-сцена представлена «Акустическим вечером» (18+) в Barrok 9 февраля. «После бурных и шумных концертов предлагаем расслабиться под душевные песни и акустическую гитару»,— сообщают организаторы мероприятия. На сцене выступят Rockbard SkyNet, Taleto, Елена Лаврова, Энти Терон (группа «Хлоя»), F20 The Rock Band и «Поэмы Дарвина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турецкая драма «Оставь это ветру» (16+)

Фото: film.ru Турецкая драма «Оставь это ветру» (16+)

Фото: film.ru

Что покажут в кинотеатрах

В кинотеатрах зрителей ждут историческая драма об обороне Козельска от войск Золотой орды «Злой город» (12+), военно-исторический фильм о друзьях-музыкантах на фронтах ВОВ «Война и музыка» (12+) и фэнтезийное приключение попаданца «Холоп: великолепный век» (16+). В последнем случае зрителю предлагается наблюдать уже не за московским, а за стамбульским мажором. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,1.

Среди зарубежного кино можно отметить фильм ужасов «Вопль» (18+) от испанского режиссера Педро Калеро. По сюжету, трех молодых женщин преследует незримая злая сила. Картина получила приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Сан-Себастьяне. «Крайне любопытный фильм ужасов, а дебютант Калеро — новая звезда на небосклоне переживающего ренессанс жанра»,— отмечает издание Delarte. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,6, на IMDb — 6,5.

В преддверии Дня влюбленных в кинотеатрах представили турецкую драму «Оставь это ветру» (16+). У фильма высокий рейтинг на «Кинопоиске» — 7,9, на IMDb — 7,6. По сюжету, наследники группы компаний и две противоположности сближаются из-за спора о строительстве отеля. Она — действующий гендиректор, он — отошедший от руководства компанией серфингист. Классический сюжет зарождающихся отношений развивается на фоне пляжа и моря. Критики Film.ru характеризуют картину как банальную, но красивую историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка русского авангарда «Рожденные временем» (0+)

Фото: Музей города Ижевск Выставка русского авангарда «Рожденные временем» (0+)

Фото: Музей города Ижевск

Какие выставки посетить

Премьерой недели стала выставка «Рожденные временем» (0+), стартовавшая сегодня в ВЦ «Галерея». Это 69 работ начала XX века из коллекции русского авангарда. Экспозиция включает в себя живописные и графические работы 40 художников, работавших в таких направлениях, как кубизм, футуризм, экспрессионизм, конструктивизм и наивное искусство. Коллекция представлена Вятским художественным музеем, г. Киров.

В Национальной библиотеке Удмуртии продолжается выставка Андрея Самохвалова «Глаза в глаза» (0+). «Глаза — это "зеркало души", через взгляд можно увидеть душу человека»,— указано в афише Fanlife.

В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств заканчивается выставка графических работ Марка Шагала «Под единым небом» (6+). Экспозиция включает 100 оригинальных произведений из коллекции Павла Башмакова.

Дмитрий Горбунов