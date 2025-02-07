В Краснодаре по техническим причинам три ярмарки выходного дня работать не будут

В Краснодаре в субботу, 8 февраля, по техническим причинам не будут работать ярмарки по улицам Длинная, 135–137/1, Красноармейская, 106/1 и Думенко, 11/2. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Кубанские фермеры привезут свежее мясо, овощи и зелень, а также местные сыры, творог, масло, мед на 10 ярмарок. Купить фермерские продукты можно будет с 08:00 до 15:00. Ярмарки будут работать на проспекте Чекистов, 9, а также на улицах Архитектора Ишунина, 7/1; Уральская №170/7; Евдокии Бершанской, 216/1; Героя Яцкова, 11; Дзержинского, 213; Каляева, 198; Бургасская, 31/1; Одесская, 48; Восточно-Кругликовская, 26.

«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Также осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и следованием правилам торговли участниками»,— утверждают в мэрии.

Татьяна Ручкина