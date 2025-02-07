Ярославский бизнес-омбудсмен обсудил проект доклада с предпринимателями

В Ярославле впервые обсудили проект ежегодного доклада уполномоченного по правам предпринимателей региона с бизнес-сообществом, общественными организациями и представителями органов власти. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Обсуждение состоялось на площадке Штаба общественной поддержки Ярославской области. Проект доклада был опубликован заранее. Как рассказал «Ъ-Ярославль» уполномоченный Альфир Бакиров, мероприятие вызвало большой интерес со стороны предпринимателей, их пришло больше, чем рассчитывали организаторы.

«По количеству разосланных приглашений и сформированным спискам мы ожидали порядка 85–95 человек. С таким расчетом подготовили и зал. Каково же было наше удивление, когда на мероприятие пришло столько людей, что стульев просто катастрофически не хватало»,— рассказал господин Бакиров.

По словам уполномоченного, самыми обсуждаемыми темами стали вопросы налогообложения, поддержки МСП, маркировки товаров, техприсоединение к сетям, проблемы управляющих компаний и владельцев нестационарных торговых объектов, а также тема самозанятости.

«3400 предпринимателей в Ярославской области ушли в самозанятые. Полагаю, что многие из них таким образом пытаются оптимизировать свои расходы. Часть бизнеса переводит в разряд самозанятых своих сотрудников, что несет риски как для самих работников, которые лишаются социальных гарантий, так и для предпринимателей, которым может грозить ответственность вплоть до уголовной. Это тревожная тенденция»,— сказал «Ъ-Ярославль» бизнес-омбудсмен.

Альфир Бакиров сказал, что удовлетворен дискуссией и планирует сделать формат обсуждения проекта доклада ежегодным. Сам документ после доработки будет представлен депутатам Ярославской областной думы.

Антон Голицын