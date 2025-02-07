«На слуху только санкции»

В Кремле отказались комментировать так называемый мирный план Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данный момент есть «много заявлений, которые на следующий день опровергаются, признаются утками или еще что-то». Спецпосланник Белого дома по Украине Кит Келлог ранее заявил о намерении усилить санкционное давление на Россию, в частности, на энергетический сектор. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что возникшая неопределенность выгодна Вашингтону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Кит Келлог активно включился в работу. На этот раз он дал интервью газете The New York Times. Особой конкретики по-прежнему нет, однако кое-какие интересные факты американский спецпосланник все-таки сообщил, в частности, что Дональд Трамп недавно собирал в Овальном кабинете Белого дома большое совещание по Украине.

Практически всем ключевым сотрудникам администрации, включая госсекретаря, министра финансов, советника по национальной безопасности и даже вице-президента, даны поручения найти способ, как в кратчайшие сроки остановить боевые действия, и выяснить, что для этого потребуется. Кроме того, этим вопросом занимается также лично президент Соединенных Штатов. Но пока, судя по всему, проведена лишь ревизия действующих санкций. В результате их оценили на три балла из десяти, что характерно, то есть они практически не действуют. Вывод: давление следует увеличить, поскольку подобные меры, как считают в Белом доме, даже эффективнее боевых действий. Приоритет санкций — российский энергетический сектор.

На что еще хочется обратить внимание: о большой любви к русскому народу речь в данный момент не идет.

Трамп, Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио, в отличие от первых дней после инаугурации нового президента США, более не упоминают очень скорый телефонный разговор и личную встречу Трампа и Владимира Путина, которая якобы активно готовится. О сроках окончания конфликта также никто не говорит. На слуху только санкции. Конечно, все может в один момент поменяться, но на сегодня ситуация именно такая. К слову, о давлении на Украину, о чем ранее также говорил Дональд Трамп, речь практически не идет. Келлог упоминает об этом как бы в теории, что да, на уступки должны идти обе стороны, но больше это относится к России, опять же, на сегодняшний день.

Строго говоря, такой вот режим постоянной неопределенности или завышенных ожиданий — это тоже по-своему санкции, причем достаточно действенные. Впрочем, скорее всего, это происходит непроизвольно — просто решить вопрос наскоком не получилось. Тайные переговоры, которые где-то там ведутся, ни к чему, похоже, особо не привели. Вот и приходится перестраиваться на ходу. Однако все идет к тому, что Америка просто предложит Москве и Киеву договариваться самостоятельно при возможном международном посредничестве. Возможно, в этом и заключается масштабный мирный план Дональда Трампа. Число посредников может быть неограниченно, и, скорее всего, об этом Келлог и будет говорить в Мюнхене на конференции по безопасности.

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Дмитрий Дризе