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Коммерсантъ FM
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«На слуху только санкции»

Дмитрий Дризе — о последних заявлениях спецпосланника США по Украине

В Кремле отказались комментировать так называемый мирный план Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данный момент есть «много заявлений, которые на следующий день опровергаются, признаются утками или еще что-то». Спецпосланник Белого дома по Украине Кит Келлог ранее заявил о намерении усилить санкционное давление на Россию, в частности, на энергетический сектор. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что возникшая неопределенность выгодна Вашингтону.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Кит Келлог активно включился в работу. На этот раз он дал интервью газете The New York Times. Особой конкретики по-прежнему нет, однако кое-какие интересные факты американский спецпосланник все-таки сообщил, в частности, что Дональд Трамп недавно собирал в Овальном кабинете Белого дома большое совещание по Украине.

Президент США не устает заявлять, что готов говорить об Украине

Практически всем ключевым сотрудникам администрации, включая госсекретаря, министра финансов, советника по национальной безопасности и даже вице-президента, даны поручения найти способ, как в кратчайшие сроки остановить боевые действия, и выяснить, что для этого потребуется. Кроме того, этим вопросом занимается также лично президент Соединенных Штатов. Но пока, судя по всему, проведена лишь ревизия действующих санкций. В результате их оценили на три балла из десяти, что характерно, то есть они практически не действуют. Вывод: давление следует увеличить, поскольку подобные меры, как считают в Белом доме, даже эффективнее боевых действий. Приоритет санкций — российский энергетический сектор.

На что еще хочется обратить внимание: о большой любви к русскому народу речь в данный момент не идет.

Трамп, Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио, в отличие от первых дней после инаугурации нового президента США, более не упоминают очень скорый телефонный разговор и личную встречу Трампа и Владимира Путина, которая якобы активно готовится. О сроках окончания конфликта также никто не говорит. На слуху только санкции. Конечно, все может в один момент поменяться, но на сегодня ситуация именно такая. К слову, о давлении на Украину, о чем ранее также говорил Дональд Трамп, речь практически не идет. Келлог упоминает об этом как бы в теории, что да, на уступки должны идти обе стороны, но больше это относится к России, опять же, на сегодняшний день.

Что известно о контактах США и России по Украине

Строго говоря, такой вот режим постоянной неопределенности или завышенных ожиданий — это тоже по-своему санкции, причем достаточно действенные. Впрочем, скорее всего, это происходит непроизвольно — просто решить вопрос наскоком не получилось. Тайные переговоры, которые где-то там ведутся, ни к чему, похоже, особо не привели. Вот и приходится перестраиваться на ходу. Однако все идет к тому, что Америка просто предложит Москве и Киеву договариваться самостоятельно при возможном международном посредничестве. Возможно, в этом и заключается масштабный мирный план Дональда Трампа. Число посредников может быть неограниченно, и, скорее всего, об этом Келлог и будет говорить в Мюнхене на конференции по безопасности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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