Ресторанам составляют налоговое меню

Власти обсуждают снижение налогового бремени для крупного ресторанного бизнеса. По данным РБК, один из сценариев, который сейчас рассматривают Минфин и Федеральная налоговая служба, — введение специальной ставки НДС в диапазоне от 2% до 5% вместо нынешних 20%. Собеседники “Ъ FM” подтверждают, что последний год представители отрасли на встречах с правительством просят распространить льготы на игроков, чья годовая выручка превышает 2 млрд руб. Сейчас компании с выручкой ниже этого порога освобождены от НДС и платят пониженные страховые взносы — 15% вместо 30%. Послабления вводили в 2021 году, чтобы поддержать бизнес в пандемию.

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Но крупные сети в итоге оказались в невыгодных условиях, рентабельность некоторых упала вчетверо, жалуются в индустрии. А игроки, чья выручка вплотную подошла к рубежу в 2 млрд руб., оказались не заинтересованы в дальнейшем расширении. Если исправить этот момент, собираемость налогов в абсолютных цифрах только вырастет, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов:

«Для большинства компаний, если они перейдут в крупный бизнес, результаты будут скорее отрицательными. У компаний, которые сейчас там находятся, положительные результаты, но они захватывают мало денег, и туда никто не рвется. Таких компаний 54, и это очень маленькое для страны число. При этом мы сделали огромный шаг — микробизнес стал хотя бы выходить в малый и средний. Потому что была такая проблема на более низком этапе, когда компания использует упрощенную систему налогообложения, потом попадает в общую систему, и был этот страшный перепад.

Правительство пошло навстречу — до 2 млрд руб. сделали нулевой НДС. Туда попало в 2022 году 1319 предприятий. Эти компании, начав развиваться, дали гораздо больше денег государству. Налоги превысили их результат за предыдущий год в 1,7 раза. Сегодня в этой категории уже 1560 компаний. Если будут послабления в налогообложении, два десятка ресторанов превысят все лимиты среднего бизнеса. По страховым взносам смягчение невозможно, рассматривается именно уменьшение НДС. Для многих отраслей есть другие цифры налога на добавленную стоимость, где нет входящего НДС. Есть вариации, когда НДС, как у сельского хозяйства, допустим, 10%, невычитаемый НДС — еще меньше. Поэтому обсуждения вариантов еще идут».

Среди прочего обсуждается сценарий, при котором порог выручки, после которого нет льгот, вырастет с 2 млрд руб. до 3 млрд руб. Впрочем, представители отрасли называют это лишь необходимой индексацией. Текущие налоговые ставки стали для ресторанов непосильными в том числе из-за того, как устроены их расходы, считает основатель компании BIZNESINALOGI, автор блога о бухгалтерии и налогах Евгения Мемрук:

«Это такой бизнес, где ты не можешь на больших оборотах технически работать "в белую" и при этом выдерживать конкуренцию с нишевыми ресторанчиками, которые сейчас тоже очень распространены. Я была бы очень рада, если бы для крупного бизнеса сделали, например, специальную ставку 3-5%, чтобы они платили сверх с оборота, как сейчас начали делать упрощенцы, которые зарабатывают большее 60 млн руб. в год. Просто налог без права на вычет — это аналог старого налога с продаж. Потому что у них не такая большая расходная часть официальная, часто на рынках покупают продукты у частников без документов.

И зачастую вообще приходится платить 20% практически со всей выручки. Поэтому многие бизнесы либо стараются не перевалить через эти 2 млрд руб. в год, либо начинают искусственно дробиться.

А если повысить порог на получение льгот для среднего бизнеса, то там еще куча льгот начинает сыпаться. Наверное, это самый сложный вариант. Что 20% будет, что 5%, это все равно все переложится на плечи покупателей».

РБК уточняет, что планы снизить НДС для крупных ресторанов с 20% до 5% или даже 2-3% пока носят «гипотетический характер». Как ожидается, величину ставок определят исходя из инвестиционных планов компаний. Минфин также изучит, как быстро развитие отрасли сможет компенсировать недополученный доход бюджета. Процесс этот вероятно займет около двух-трех лет, полагает гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров. При этом у государства, по его словам, гарантий тут немного: «Когда один сегмент рынка, продавая капучино за 100 руб., получает 15 руб. прибыли, а другой сегмент — 2 руб., это не дает возможности развивать бизнес. А если повышать цены и продавать чашку капучино за 118 руб., тогда у нас будет минус 30% клиентов.

Процесс шел постоянно последние пять лет. Внешние факторы есть: каждый год повышение тарифов (вывоз мусора, электроэнергия), индексация аренды, два-три раза в год повышение зарплат, ключевая ставка, капитальные вложения. В какой-то момент мы понимаем, что начинаем терять покупателей и перестаем компенсировать эту потерю в должной мере. Около 15 компаний из контура "Додо Пиццы" подошли к порогу в 2 млрд руб. Например, есть одна хорошая московская бургерная, и если бы они в 2024 году еще на 10 млн руб. больше наторговали, они бы не прибыль считали, а стали убыточной компанией.

Крупный бизнес тоже мог бы расти. Мы не выходим в регионы, но уже четыре года есть такое желание. Но мы и не выйдем, потому что какой смысл вкладывать в ресторан, который окупается за 9-10 лет? А по Москве 50-100 ресторанов — это минимум, который может быть открыт, и эти рестораны тут же начнут хорошо работать, а на горизонте двух-трех лет уже будет и государству плюс. Просто бывали ситуации, когда бизнес говорил: ох, сейчас все будет плохо. Государство брало паузу, чтобы проанализировать ситуацию, а потом раз — и ничего не разваливалось. Вот бизнес говорил, что будет развиваться, а потом раз — и передумывал, а государство уже налоги снизило».

Как подсчитывали аналитики Infoline, за 2024 год рынок общепита в России вырос на 14% без учета инфляции, стало больше и самих заведений. А число транзакций, по данным «Ромира», увеличилось на 7%.

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Елизавета Скобцова