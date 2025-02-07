В Краснодаре открыли новый пункт полиции за 40 млн рублей

В краснодарском поселке Знаменский в микрорайоне Родные просторы в одноименном ЖК открыли пункт полиции, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов. Девелопер «Точно», который построил объект в рамках комплексного развития территории, инвестировал 40 млн руб., сообщили в компании. Новое отделение полиции рассчитано не только на микрорайон, но и на пять поселков и 23 товарищества Знаменского района — суммарно около 48 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Точно» Фото: ГК «Точно»

Раньше отделение краснодарского УМВД находилось в старом здании Северо-Кавказского научно-исследовательского института животноводства. Новое служебное помещение площадью 100 кв. м расположено в 22-м литере ЖК. Это место, как пояснил застройщик, было выбрано в связи с тем, что вблизи находятся школа, детский сад и храм.

«Теперь следить за порядком в Знаменском, прилегающих поселках и садовых товариществах отсюда будут семь участковых уполномоченных полиции и два инспектора по делам несовершеннолетних»,— отметил Евгений Наумов.

Начальник краевого ГУ МВД России Владимир Андреев назвал новый пункт полиции образцовым. Там оборудованы три кабинета, архив, столовая, комната отдыха, комната приема пищи. Сотрудники компании-застройщика провели косметический ремонт и укомплектовали пункт мебелью. Рабочие места для 10 сотрудников оснастили компьютерами и специальной оргтехникой. У пункта есть свой автомобиль.

Как рассказал мэр, городскому управлению МВД России скоро исполнится 45 лет. В юбилейный год власти планируют передать еще четыре участковых пункта в разных районах, на улицах Летчика Позднякова, Тургенева, Седина и Суворова.

Татьяна Ручкина