Команда «Купол-Родники» из Ижевска уступила «Химкам» в домашнем матче

В Ижевске прошел баскетбольный матч, в котором клуб «Купол-Родники» встретился с командой «Химки» из Московской области. Как сообщает пресс-служба ижевской команды, гости одержали победу со счетом 81:55. Встреча состоялась 6 февраля в рамках регулярного чемпионата Суперлиги сезона 24/25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Купол-Родники Фото: vk.com, Купол-Родники

«Проиграли в жесткости. С командой такого уровня, это непозволительная роскошь — давать им делать все, что они хотят. Соответственно, они создали в первой половине задел, а во второй мы уже их догнать не смогли»,— прокомментировал тяжелый форвард «Купол-Родников» Даниил Карванен. Помощник главного тренера «Купол-Родники» Вениамин Анисимов отметил, что команда не справилась с борьбой и позволила «Химкам» действовать свободно.

По данным Российской федерации баскетбола на вечер 7 февраля, клуб «Купол-Родники» занимает 10-е место в таблице регулярного чемпионата. Баскетбольный коллектив провел 22 игры, в числе которых 9 побед и 13 поражений. В активе ижевской команды 41 очко.

Следующий матч «Купол-Родники» проведут в Краснодаре против краевой команды «СШОР-Локомотив-Кубань» 12 февраля.