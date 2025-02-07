Из Москвы в Евпаторию запустят ежедневный сезонный поезд

В этом году в теплый период снова запустят сезонный скорый поезд №173/174 сообщением Москва — Евпатория. Как сообщает «Гранд Сервис Экспресс», состав будет курсировать ежедневно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы с 27 апреля по 15 октября. Из Евпатории — с 25 апреля по 13 октября.

Из столицы отправление назначено на 20:00 по мск. Прибывать в Евпаторию поезд будет через день в 11:20. В обратном направлении поезд будет уходить в 21:45 и прибывать в Москву через день в 09:40.

В пути поезд сделает около 30 остановок. В Крыму он будет останавливаться на станциях: Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.

Татьяна Ручкина