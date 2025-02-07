В Зеленодольском районе построят жилой комплекс за 45 млрд рублей

ГК «ТОЧНО» построит ЖК «Васильевский остров» в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Проект стоимостью 45 млрд руб., рассчитанный на 10 тыс. жителей, охватит территорию в 88 га. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект жилого комплекса «Васильевский остров» Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Озеро, прокат сапбордов Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Ресторан на набережной Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Зимнее озеро Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Главная ель на озере Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Следующая фотография 1 / 5 Проект жилого комплекса «Васильевский остров» Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Озеро, прокат сапбордов Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Ресторан на набережной Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Зимнее озеро Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Главная ель на озере Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Жилой комплекс планируется возвести в рамках механизмов комплексного развития территории. На участке предполагается строительство 64 домов высотой от 6 до 14 этажей. Общая площадь жилья превысит 300 тыс. квадратных метров. В проект включены объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школа, поликлиники, а также элементы курортной инфраструктуры.

В рамках проекта предусмотрено создание девяти микрорайонов, более 6 тыс. квартир и 2,5 тыс. парковочных мест. На 30 гектарах будет организована благоустроенная зеленая зона, а социальный кластер займет 5,63 га. В кластере планируется разместить школу на 1224 ученика, два детских сада на 340 мест каждый, поликлиники и центры дополнительного образования.

Среди особенностей проекта заявлена курортная инфраструктура, в том числе зимняя: пляжная зона у озера, спортивные площадки, каток, пять лыжных маршрутов и прокатные станции. Также планируется создание ресторанного кластера, ярмарочной площади и городского парка.

Проект рассчитан на семь лет: строительство начнется в первом квартале 2025 года и завершится в 2032 году.

Анар Зейналов