В Зеленодольском районе построят жилой комплекс за 45 млрд рублей
ГК «ТОЧНО» построит ЖК «Васильевский остров» в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Проект стоимостью 45 млрд руб., рассчитанный на 10 тыс. жителей, охватит территорию в 88 га. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.
Жилой комплекс планируется возвести в рамках механизмов комплексного развития территории. На участке предполагается строительство 64 домов высотой от 6 до 14 этажей. Общая площадь жилья превысит 300 тыс. квадратных метров. В проект включены объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школа, поликлиники, а также элементы курортной инфраструктуры.
В рамках проекта предусмотрено создание девяти микрорайонов, более 6 тыс. квартир и 2,5 тыс. парковочных мест. На 30 гектарах будет организована благоустроенная зеленая зона, а социальный кластер займет 5,63 га. В кластере планируется разместить школу на 1224 ученика, два детских сада на 340 мест каждый, поликлиники и центры дополнительного образования.
Среди особенностей проекта заявлена курортная инфраструктура, в том числе зимняя: пляжная зона у озера, спортивные площадки, каток, пять лыжных маршрутов и прокатные станции. Также планируется создание ресторанного кластера, ярмарочной площади и городского парка.
Проект рассчитан на семь лет: строительство начнется в первом квартале 2025 года и завершится в 2032 году.