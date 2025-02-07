В Тюмени измельчат почти 3 тонны новогодних елок и раздадут щепу горожанам

В Тюмени почти три тонны новогодних елок и сосен будут переработаны в щепу и розданы горожанам для использования в личных подсобных хозяйствах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Акция по сбору елок для переработки была организована региональным оператором ТЭО совместно с общественной организацией «Круговорот». Всего было собрано 2 980 кг хвойных.

«Сбор проходил в течение января. Жители Тюмени могли сдать натуральные новогодние деревья, которые украшали их дома в праздничные дни, на переработку. Результаты радуют: в этом году к акции присоединилось гораздо больше тюменцев —принято почти на тонну больше хвойных, чем в предыдущем»,— сообщили в ТЭО.

Измельченную щепу можно будет бесплатно получить для использования на собственном участке, например, для декора или обогащения почвы.

Полина Щуцкая