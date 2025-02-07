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Работников Угличского шлюза подозревают в мошенничестве

ФСБ выявило «мертвые души» на Угличском шлюзе

В Угличе возбуждено уголовное дело против работников шлюза по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159). В числе обвиняемых начальник шлюза. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как считает следствие, с 2021 года один из обвиняемых устроил на работу гидротехником своего знакомого, не соответствующего квалификационным требованиям. Свою работу трудоустроенный не выполнял. С января 2021 по ноябрь 2022 года были составлены финансовые документы с ложными данными, что причинило ущерб на сумму более 1 млн 250 тыс. руб.

Обвинение предъявлено двум сотрудникам, один из которых находится под стражей, другой — под домашним арестом. Преступление было раскрыто сотрудниками ФСБ.

Угличский шлюз входит в состав Волжского района гидротехнических сооружений ФГБУ «Канал имени Москвы».

Антон Голицын

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