Взорвавшийся дом в Богородске снесут как аварийный

Дом на улице Огарева,15 в Богородске Нижегородской области, где 17 января взорвался газ, признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Богородского округа Алексей Коротков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: очевидцы Фото: очевидцы

Жителей дома переселят или выплатят денежную компенсацию. Часть из них продолжают жить у родственников, при необходимости власти разместят их в маневренном фонде. Жильцам оказали материальную помощь, они вывезли из здания имущество.

В результате взрыва на втором этаже здания погибла жительница дома, еще одна отравилась угарным газом. В доме были зарегистрированы 27 человек.

Владимир Зубарев