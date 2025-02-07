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Банковские накопления жителей Краснодарского края увеличились на четверть

На начало 2025 года накопления жителей Краснодарского края в банках превысили 1,6 трлн руб., что на 25,8% больше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России, показатель сопоставим с общероссийским и превышает цифры по ЮФО (+24,1%).

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев говорит, что интерес жителей Краснодарского края к вкладам и текущим счетам заметно увеличился из-за высоких годовых процентов. По данным оперативного мониторинга, в начале года максимальный процент по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны составил 21,7% годовых.

Портфель кредитов жителей Кубани за год увеличился почти на 11%. Годом ранее рост составлял 34%. Сильнее всего, по данным организации, прирост снизился в ипотечном сегменте — с 48 до 13%. Обязательства жителей края по таким кредитам на 1 января этого года достигли 825 млрд руб. В Южном ГУ Банка России основными причинами замедления называют завершение массовой «Льготной ипотеки» и ужесточение условий по остальным госпрограммам и рыночной ипотеке.

Прирост объема потребительских кредитов сократился с 20,4 до 8,4%. Портфель таких займов в Краснодарском крае составил около 693 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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