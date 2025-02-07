В Азовском районе в 2025 году построят и обновят пять дорог по нацпроекту

В текущем году в Азовском районе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будут построены или отремонтированы пять дорог. На эти цели выделено 115 млн руб. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Палатный в своем Telegram-канале.

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В списке значатся следующие дороги: ст. Елизаветовка-х. Коса Елизаветинского сельского поселения, ул. Южная в хуторе Полтава-1 Кугейского сельского поселения, подъезд к пос. Опорный Самарского сельского поселения, а также подъезд к пос. Новый Калиновского сельского поселения.

По информации господина Палатного, изначально планировалось построить четыре дороги за указанную сумму. Однако по итогам торгов удалось сэкономить около 20 млн руб. Деньги направили на ремонт пятого объекта.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в 2025 году в Ростовской области планируется отремонтировать и построить более 600 км дорог на региональном и муниципальном уровнях. Работы обойдутся в 30 млрд руб.

Снежана Стодольская