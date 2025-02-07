Кубанские медики борются за жизнь младенца из Абхазии

Краснодарские врачи спасают жизнь новорожденного из Абхазии, который родился 5 февраля в перинатальном центре Сухуми с патологией легких, развивавшейся внутриутробно. Как сообщил в своем Telegram-канале глава кубанского минздрава Евгений Филиппов, этот воспалительный процесс вызывает нарушения дыхания и метаболизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко за ребенком в Абхазию выехала анестезиолого-реанимационная бригада скорой помощи вместе со специалистами городского Центра охраны материнства и детства. Медицинская эвакуация прошла успешно, сообщил господин Филиппов.

Мальчик уже в Сочи. Врачи Центра оказывают ребенку всю необходимую лечебно-диагностическую помощь.

Татьяна Ручкина