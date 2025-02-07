В Перми билеты на концерт оркестра Теодора Курентзиса распроданы менее чем за час

В Перми предстоящий концерт musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса вызвал большой ажиотаж. Согласно сервису «Яндекс Афиша», на данный момент осталось менее ста билетов, их стоимость начинается от 14 тыс. руб. Отметим, продажи открылись сегодня в 16:00 по местному времени, основная часть была распродана в течение получаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стас Левшин Фото: Стас Левшин

На прошлой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Пермском театре оперы и балета 12 марта пройдет концерт оркестра и хора Теодора Курентзиса musicAeterna. Мероприятие проходит в рамках юбилейного гастрольного тура.

Теодор Курентзис занимал пост худрука Пермской оперы с 2011 по 2019 год. Покинув эту должность, он остался художественным руководителем Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года.