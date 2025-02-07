Кубанское казачье войско сформировало четвертый отряд для участия в спецоперации

К подразделениям Кубанского казачьего войска на СВО добавился четвертый отряд. Ему дали наименование «БАРС-20 имени Ильи Муромца». Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, новый отряд уже на 85% укомплектован кубанскими казаками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«БАРС-20» выполняет задачи на Запорожском направлении. Власти края отметили, что в новом отряде есть артиллерия, подразделение беспилотной авиации, на вооружении стоят современные системы РЭБ.

За прошедшие три года спецоперации Кубанское войско также сформировало добровольческие отряды имени атамана Захария Чепеги («БАРС-1»), «Кубань» («БАРС-11») и отряд специального назначения «Кубань» («БАРС-16»). Всего боевые задачи в зоне СВО с учетом ротации выполняют более 9 тыс. казаков Кубанского казачьего войска, сказал вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

Татьяна Ручкина