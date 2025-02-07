Рост ипотечного портфеля банков в Нижегородской области сократился до 5,1%

Ипотечный портфель банков в Нижегородской области в 2024 году увеличился на 5,1% в годовом выражении, сообщили в Волго-Вятском главном управлении ЦБ. В 2023 году рост составил 30,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост портфеля в 2024 году регулятор назвал «более сбалансированным». «Замедление ипотечного кредитования связано, в том числе с завершением с 1 июля 2024 года программы безадресной льготной ипотеки, действие которой в предыдущие годы значительно повысило спрос на квартиры в новостройках», — отметили в ЦБ.

Тенденция характера для ипотечного кредитования в Приволжском федеральном округе. Обязательства граждан по ипотеке в ПФО составили 3,5 трлн руб. с ростом на 7,6% год к году. В Нижегородской области ипотечный портфель оценивается в 306 млрд руб.

Владимир Зубарев