После увеличения времени продаж алкоголя доходы в бюджет Кубани выросли на 35%

В Краснодарском крае после снятия временных ограничений на продажу алкоголя в конце 2022 года доходы в бюджет региона от акцизов выросли на 35%, или 3,3 млрд руб. Как сообщает департамент потребсферы региона, экономический эффект от отмены дополнительного ограничения продажи алкоголя на Кубани оценили в Минпромторге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Более 10 лет в Краснодарском крае предприятия торговли продавали алкоголь с 11:00 до 22:00. В конце 2022 года время продажи увеличили на четыре часа, начав реализацию продукции с 08:00 до 23:00. В результате в крае произошел рост легальных продаж алкоголя. В 2024 году объем проданного спиртного вырос на 13% и составил 397 млн литров. За год от акцизов на алкоголь поступило 12,6 млрд руб.

Руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный пояснил, что перед снятием ограничений на продажу алкоголя власти анализировали количество нарушений в части продажи алкоголя в неустановленное время. Тогда около 70% всех протоколов составлялись с 22:00 до 23:00.

«Увеличив время, мы легализовали данные продажи и обезопасили население от покупки неучтенного и фальсифицированного алкоголя»,— говорит Роман Куринный.

По его словам, увеличение объема продаж алкоголя и времени его реализации не связано с ростом потребления. Роман Куринный утверждает, что ажиотажного спроса на алкоголь после снятия ограничений не произошло. Стабильный рост потребления алкоголя на Кубани происходит в высокий курортный сезон. Из-за увеличивающегося турпотока (ежегодно на 15%, по данным департамента) продажи спиртных напитков летом и зимой на протяжении последних лет увеличиваются в среднем на 35%, говорит глава департамента потребсферы.

При этом показатель потребления алкоголя в Краснодарском крае ниже среднего по стране. Параметр рассчитывается исходя из количества жителей региона, без учета 20 млн туристов.

Татьяна Ручкина