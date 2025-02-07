Гипермаркет Askona Home открылся в «Авиапарке»

Признанный эксперт в области товаров для здорового и комфортного сна, компания Askona, продолжает расширять свою экспертизу в вопросах обустройства дома. Сегодня она предлагает готовые интерьерные решения не только для спальни, но и для других комнат. В ТРЦ «Авиапарк» открылся второй в столице гипермаркет Askona Home площадью более 6,3 тыс. кв. м, в полном объеме демонстрирующий разнообразие интерьерных решений и самой продукции. Новая экспозиция, помимо 19 спален, включает 14 полностью укомплектованных мебелью и оформленных гостиных, 13 кухонь и 5 детских. Кроме того, предлагаются решения для прихожих, модульные системы, офисная мебель, светильники, а также аксессуары. В основе идеи — создание грамотно спланированной, уютной и комфортной среды для покупок, где можно самостоятельно или воспользовавшись помощью специалистов-консультантов найти все для дома. Кроме того, это площадка для встречи профессионалов — декораторов и дизайнеров. У Askona Home есть и собственная дизайн-студия. В гипермаркете открыто уютное кафе «Дринкит», где можно отдохнуть и перекусить, не выходя на фудкорт торгового центра, и детский уголок с интерактивной игровой зоной. Новая услуга для покупателей — Multiplan. Технология позволяет демонстрировать планировки в реальном масштабе. Показывает, как будет выглядеть выбранная мебель в интерьере заказчика, а также позволяет оценить, насколько удобен созданный проект с точки зрения эксплуатации.

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Для спален предлагается электронный подборщик матрасов — на основе сканирования ряда индивидуальных параметров. А все элементы «умной спальни» управляются с помощью голосового помощника, который рассказывает о правильной подготовке ко сну, дает индивидуальные рекомендации на основе полученной информации. Для сет-апа декораторы Askona также построили на новой площадке импровизированные квартиры, взяв за основу реальные проекты российских застройщиков: однокомнатную площадью 41 кв. м, двухкомнатную (48 кв. м) и «евродвушку» (61 кв. м). Проект позволяет увидеть, как предлагаемые решения могут выглядеть в конкретном интерьере. По случаю открытия центральная зона гипермаркета превратилась в импровизированный театр со сценой и зрительным залом с удобными мягкими креслами и диванами — конечно, от Askona Home. Хедлайнерами мероприятия стали Александр Цыпкин и Надежда Михалкова, которые читали со сцены прозу литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные». «Благодаря камерной атмосфере гости почувствовали себя здесь уютнее, теплее и беззаботнее», — сказал СЕО розничного бизнеса Askona Владимир Корчагов.