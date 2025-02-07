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Школьнице из Стерлитамака выплатят компенсацию за болт во фрикадельке

По решению Верховного суда Башкирии ООО «Центр социального питания» должно выплатить школьнице из Стерлитамака и ее матери 70 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также 35 тыс. руб. штрафа.

В сентябре 2023 года во время обеда в школе ученица раскусила фрикадельку, в которой находился металлический болт. Стоматолог диагностировал у школьницы поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см.

В иске мать школьницы попросила взыскать со школы, администрации Стерлитамака и «Центра социального питания» в пользу своей дочери 500 тыс. руб. компенсации, неустойку по ставке 1% и штраф в размере 50% от суммы возмещения, а также 150 тыс. руб. компенсации и неустойку в свою пользу.

Стерлитамакский городской суд 4 сентября 2024 года удовлетворил иск частично: обязал школу выплатить пострадавшей и ее матери 37,5 тыс. руб.: компенсацию 25 тыс. руб., остальное — штраф.

Апелляционная инстанция отклонила довод «Центра социального питания», что попадание болта в мясной полуфабрикат технически невозможно, но классный руководитель, одноклассница пострадавшей и школьный повар подтвердили, что он был в блюде. По данным Роспотребнадзора, предмет попал во фрикадельку в производственном цехе изготовителя школьного питания.

Майя Иванова

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