«Т-Инвестиции» запускают венчурный фонд для физических лиц. Они получат доступ к участию в быстрорастущих российских компаниях с ожидаемой доходностью 35% годовых. Фонд дает розничным инвесторам уровень возможностей держателей крупного капитала, при этом понижая порог входа — теперь стать венчурным инвестором можно со стартовым капиталом от 500 тыс. руб., это в разы ниже средних чеков на этом рынке. Кроме того, «Т-Инвестиции» планируют развивать партнерство с другими ведущими участниками венчурного рынка для соинвестирования.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на перелеты между Москвой и вьетнамским курортом Нячанг. Первый рейс из Шереметьево запланирован на 22 марта. Как отмечают в компании, курорт известен не только своими длинными песчаными пляжами и живописной природой, но и обилием колоритных достопримечательностей. Год назад «Аэрофлот» возобновил полеты в Хошимин.

Changan договаривается о сборке машин на «Автоторе». Так китайский автоконцерн сможет оптимизировать затраты в условиях индексации утильсбора, сообщают «Ведомости». Сейчас линейка бренда в России представлена 12 моделями, в числе которых седаны, лифтбэк, кроссоверы и пикап по цене от 1,5 млн до 4,5 млн руб.