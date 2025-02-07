Водитель сбил жительницу Батайска на пешеходном переходе
В Батайске около дома № 27/1 по ул. Промышленная произошло ДТП, в результате которого пострадала жительница города. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, 47-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходном переходу. Водитель не заметил жительницу города и сбил ее.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность водителя устанавливается.