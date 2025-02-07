В Нижегородской области может появиться центр по переработке крабовых остатков

Специализированный центр по производству хитозана (биоактивная добавка на основе хитина) может появиться в Нижегородской области. Об этом журналистам рассказал руководитель направления по агро-экологическому проектированию АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Самоделкин. По его словам, сырьем для нового производства станут остатки крабов и креветок, переработанных на российских предприятиях рыбной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Хитозан является природным полимером, который используется, в частности, в медицине, косметологии, производстве кормовых добавок и молочном производстве. Сейчас российское сырье для хитозана вывозится в Китай, там оно обрабатывается, дополняется, обогащается и ввозится обратно в виде готового продукта»,— рассказал господин Самоделкин.

В Нижегородской области уже есть две компании — «Агрохитин» и «Сонат» — которые занимаются производством хитозана. Кормовые добавки на его основе проходят испытания в Нижегородской, Орловской, Московской областях и в Башкирии.

«Мы уже ведем переговоры с Росрыболовством и компанией «Русский краб». Они готовы организовать поставки необходимых объемов сырья для этого импортозамещающего проекта. Кроме того, химические производства Дзержинска позволят получать необходимое количество кислот, которые применяются для обработки хитина»,— уточнил Александр Самоделкин.

Андрей Репин