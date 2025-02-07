Посол РФ: Израиль проводит взвешенную политику в отношении России

Израиль проводит взвешенную и сбалансированную политику в отношении России, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Он приветствовал отказ израильских властей от поставок вооружений на Украину, несмотря на давление со стороны Киева и стран Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Викторов

Фото: Посольство России в Израиле Анатолий Викторов

Фото: Посольство России в Израиле

«Я хотел бы отметить, что Израиль проводит достаточно взвешенную и сбалансированную политику в отношении России. Прямо хочу напомнить о том, что Израиль не присоединился к так называемым санкциям, которые некие страны пытаются выдать за какие-то международные»,— сказал Анатолий Викторов в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, Израиль занимает очень взвешенную позицию по вопросу изъятия российских активов за рубежом. «Это выражается и в твердой позиции, неоднократно публично подтверждавшейся на высоких и на высших уровнях израильскими коллегами, о том, что сохраняется политика отказа от поставок вооружений на Украину, несмотря на оказываемое на израильское руководство и дипломатов мощнейшее давление со стороны неонацистского киевского режима и наших бывших западных партнеров в главе с США»,— сказал Анатолий Викторов. «Мы это дело отмечаем для себя и принимаем к сведению»,— добавил он.

В конце января посол РФ в Израиле сообщал, что российские власти взвешивают возможность пересмотра рекомендации российским гражданам воздержаться от посещения Израиля. Он отметил, что российские власти допускают обновление рекомендаций в связи с тем, что Израилю и «Хамасу» удалось заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Анастасия Домбицкая