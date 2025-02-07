В Челябинской области 40 населенных пунктов вошли в перечень опорных

В перечень опорных населенных пунктов России, участвующих в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», вошли 40 городов, поселков и сел Челябинской области. В целом по Уральскому федеральному округу в список попали 112 населенных пунктов, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Перечень, включающий всего 2160 муниципальных образований, утвержден в рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах». К 2030 году качество жизни в этих опорных пунктах должно вырасти на 30% по сравнению с 2019 годом. Результат оценят по 15 показателям, в том числе качеству дорог и коммунальных услуг, объему аварийного жилья, состоянию социальных учреждений и общественного транспорта, уровню газификации.

В Челябинской области опорными стали почти все города — 27 из 30, за исключением Бакала, Юрюзани и Миньяра. Также в перечне рабочий поселок Локомотивный, поселки Бреды, Тимирязевский и Увельский, села Аргаяш, Варна, Еткуль, Кизильское, Кунашак, Фершампенуаз, Октябрьское, Уйское и Чесма.

Среди регионов УрФО в Челябинской области больше всего населенных пунктов, включенных в число опорных. В Свердловской области таких 29, в Курганской — 24, в Ханты-Мансийском автономном округе — 12, Ямало-Ненецком АО — четыре, в Тюменской области — три.