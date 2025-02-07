В Уфе выясняют обстоятельства падения лифта с пассажирами

Следственный отдел по Кировскому району Уфы организовал доследственную проверку по факту падения лифта с тремя пассажирами в доме на Дуванском бульваре в Уфе, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Лифт, в котором находились три девушки, застрял на третьем этаже многоквартирного дома, затем резко спустился до первого этажа. В результате никто не пострадал.

Следователи установят соответствие лифтового оборудования требованиями и нормам, проверят «частоту и полноту» текущего ремонта и содержания оборудования. «По результатам ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение»,— отмечается в релизе.

Майя Иванова